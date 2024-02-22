غليزان: إنتشال جثتي أم وإبنتها من داخل بركة مائية بالقناديز في جديوية 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية مساء اليوم الخميس لأجل حادث سقوط إمراة وإبنتها داخل بركة مائية على مستوى دوار الڨناديز بلدية ودائرة جديوية.

حيث تم إنتشال الضحية الأولى طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات متوفية في عين المكان حيث تم انتشالها من طرف المواطنين.

أما الضحية الثانية و هي الأم تبلغ من العمر 28 سنة متوفية التي تم إنتشالها من طرف أعوان الحماية المدنية. و هذا بحضور رئيس دائرة جديوية و رئيس البلدية. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة .