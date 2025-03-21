غليزان.. الإطاحة بشبكة لنقل وترويج المخدرات عبر الطريق السيار شرق-غرب

تمكنت عناصر فصيلة تأمين الطريق السيار التابعة للدرك الوطني بوادي أرهيو (غليزان). أثناء قيامها بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق السيار (شرق - غرب)، من إحباط محاولة نقل كمية معتبرة من المخدرات.

وجاءت العملية عقب توقيف حافلة لنقل المسافرين من نوع “هيقر” كانت قادمة من ولاية وهران باتجاه ولاية باتنة. وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيش الحافلة بالاستعانة بالثنائي السينوتقني. تم العثور على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ492 غرامًا، كانت مخبأة داخل جيب سترة أحد الركاب ومرافقه، وموضوعة على حامل الأمتعة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما، رفقة المحجوزات، إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي ميهوب لاستكمال التحقيقات.

ومن المقرر تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.