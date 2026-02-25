غليزان .. الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان بـ زمورة

تمكن أفراد الدرك الوطني بغليزان من توقيف 5 أشخاص على خلفية شجار عنيف نشب بين مجموعتين بحي سكني.

وحسب المصالح ذاتها، فإن أفراد العصابة كانوا مدججين بأسلحة بيضاء، ما تسبب في زرع الرعب والفوضى وسط السكان والإخلال بالأمن العام.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص، من بينهم مسبوق قضائيا، مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانت بحوزتهم.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة، بتهمة جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية المشاركة في عصابة الأحياء، وجنحة حمل وحيازة أسلحة بيضاء. وإحداث ضوضاء ليلية و إزعاج راحة السكان.