غليزان.. الإطاحة بشبكة لترويج الكيف المعالج بالطريق السيّار شرق-غرب

تمكن أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار للدرك الوطني بواد أرهيو، أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور بالسد الثابت بالطريق السيار شرق-غرب بوادي أرهيو اتجاه الجزائر، من توقيف شخص بحوزته كمية من الكيف المعالج مقدرة بـ 402 غرام، كان يخبئها بإحكام خلف دواسات السيارة (فرامل والوقود).

العملية جاءت بعد توقيف سيارة سياحية قادمة من إحدى ولايات غرب الوطن باتجاه ولايات الوسط، وأثناء تفتيش السائق وسيارته تفتيشا أمنيا دقيقا بالاستعانة بالثنائي السينوتقني. تم العثور على المخدرات سالفة الذكر. ليتم توقيفه وتسليمه رفقة السيارة والمحجوزات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجديوية لمواصلة التحقيق.

وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات، وتمديد الاختصاص لعدة ولايات من الوطن. تم توقيف شخص آخر متورط في القضية. مع تحديد هوية أربعة أشخاص أخرين ضمن أفراد الشبكة.