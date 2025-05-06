غليزان ..الانطلاق في بيع الأضاحي المستوردة هذا الخميس

أعلنت مصالح ولاية غليزان، اليوم الثلاثاء، أن عملية بيع الأضاحي المستوردة ستنطلق يوم الخميس المقبل.

وأوضحت المصالح ذاتها أنه يمكن للمواطنين الراغبين في اقتناء أضاحي العيد المستوردة التقرب من نقاط البيع، ابتداء من يوم الخميس 8 ماي الجاري، من الساعة 9:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:00 مساءً.

كما تم تحديد سعر الأضحية بـ 40.000 دج. واقتناء الأضحية يكون إلزاماً عبر التقرب من إحدى نقاط البيع المعتمدة التي تم تخصيصها. والمقدرة بـ 6 نقاط موزعة عبر إقليم الولاية.

أما بخصوص إجراءات اقتناء الأضحية فإن العملية تكون عبر التقرب من نقطة البيع مع وجوب تقديم نسخة من وثيقة إثبات الهوية.

وسيتم ملء وصل للدفع به الرقم التسلسلي للأضحية المقتناة باسم المشتري، بعدها يقوم المعني بدفع ثمن الأضحية سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (T.P.E) أو عن طريق الدفع البريدي (000325277/53) أو الحساب البنكي (00300060000265730052) بنك بدر. لفائدة مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك (AGROLOG). أو الدفع نقدا مباشرة. مع العلم أن دفع ثمن الأضحية وإستلامها يكون في اليوم نفسه وجوبا.

وللإشارة: عملية اختيار الأضاحي تكون تلقائيا حسب الرقم التسلسلي المبيّن في وصل الدفع الرسمي المسلم للمعني. إذ يعَدُّ هذا الوصل وثيقة أساسية لدفع ثمن الأضحية نقدا لدى مكاتب البريد.

ويستحسن استعمال البطاقة الذهبية للدفع الإلكتروني لتسهيل عملية الشراء.