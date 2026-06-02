غليزان.. الدرك الوطني يطيح بقاتل أربعيني ببندقية صيد

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بـ غليزان من توقيف 5 أشخاص وحجز سلاح ناري وأسلحة بيضاء محظورة، وذلك على إثر الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها رجل في العقد الرابع من العمر، التي هزت ولاية غليزان تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

تعود العملية إلى التحقيق المفتوح من طرف محققي الفرقة حول جريمة قتل راح ضحيتها رجل في العقد الرابع من العمر على إثر مناوشات وشجار وقع بين عصابتي أحياء.

من خلال التحقيق المعمق وتنشيط عنصر الاستعلامات واستغلال مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة وبالإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تمكن المحققون في وقت قياسي من فك خيوط القضية وتوقيف 5 أشخاص وتحديد هوية شخصين آخرين ضمن أفراد العصابتين.

كما أفضت نتائج التحقيق إلى أن خلافات مالية كانت سببا مباشرا في النزاع القائم بين أفراد العصابتين، ليتطور الأمر إلى شجار باستعمال أسلحة بيضاء. قبل أن يقدم أحد الأطراف على إطلاق النار بواسطة بندقية صيد، ما تسبب في وفاة الضحية. وهو ما أحدث حالة من الهلع وسط سكان القرية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

في السياق نفسه، تم حجز البندقية المستعملة في الجريمة، عيارات نارية، أسلحة بيضاء، هواتف نقالة، وسيارة كانت تستعمل في تنقل أفراد العصابة.

بعـد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية تكوين عصابة أحياء، جناية تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجناية، جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.