غليزان.. الدرك يطيح بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات

نجحت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بغليزان في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، تنشط في المتاجرة بالمخدرات (الكيف المعالج)، على مستوى الحدود الوطنية، على امتداد المناطق الغربية إلى الوسطى للبلاد.

وأسفرت العملية عن توقيف عنصرين من شبكة إجرامية مكونّة من 7 أفراد. مع ضبط 30 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي 3.2 كيلوغراماً. كانت مخبأة داخل تجاويف سيارة سياحية، تم توقيفها على الطريق السيار (شرق-غرب) بواد أرهيو.

وأفضت التحقيقات المعمّقة، بالتنسيق مع الجهات القضائية، إلى تحديد هوية بقية أفراد الشبكة، ثلاثة من بينهم في حالة فرار خارج الوطن.

وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة واد أرهيو لاستكمال الإجراءات القانونية.