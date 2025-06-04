غليزان .. سنتان حبساً لمترشحين و3 متورطين بتهمة الغش في “البيام” بوادي ارهيو

أدانت محكمة وادي ارهيو، اليوم الأربعاء، مترشحين في شهادة التعليم المتوسط “البيام” و3 متورطين بسنتين حبساً و300 ألف دينار جزائري غرامة مالية وحجز كل الوسائل المستعملة مع الإيداع الفوري في الجلسة، بعد خضوعهما لإجراءات المثول الفوري.

وحسب بيان لمحكمة وادي ارهيو، تم بتاريخ 1 و 2 جوان 2025 ضبط مترشحين في حالة غش باستعمال وسائل اتصال عن بعد (جهاز بلوتوث في مادتي التربية المدنية والرياضيات).

جاء ذلك بمساهمة المدعوة (ب) ع ل) و مشاركة كل من (ع) م ف ) ، ( م 1) ، (ب ع و).

وتم اليوم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية ومتابعتهم وفقا لإجراء المثول الفوري، بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط، عن طريق تسريب الأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد للمتهمة (ب ع ل)، وجنحة المشاركة في المساس بنزاهة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط عن طريق تسريب الأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد لباقي المتهمين. وهذا طبقا للمواد 42 ، 44 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.

وصدر ضدهم حكم بإدانة جميع المتهمين بسنتين حبسا نافذا و300 ألف دينار غرامة نافذة. مع الأمر بإيداعهم الحبس بالجلسة، ومصادرة وسائل الغش المستعملة في الجريمة.

وهذا، بتهمة المساس بنزاهة الامتحانات النهائية لشهادة التعليم المتوسط، مع تسريب أجوبة الامتحان يومي 1 و2 جوان في مادتي التربية المدنية والرياضيات.