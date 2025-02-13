غليزان.. قتيلان وجريحان في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب إثنين آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الطريق الوطني رقم 04 مشتلة المطمر، بلدية ودائرة المطمر ولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت على الساعة 20سا 10دقائق، من أجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة.

وخلف الحادث وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي، أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث .