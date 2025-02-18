غليزان .. وفاة ثلاثيني وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بـ بن داود

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان، مساء اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 13 بمنطقة الطوايطية بلدية بن داود.

وأسفر عن إصابة شخصين اثنين (49 و31 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة. فيما توفي شخص آخر يبلغ من العمر 31 سنة في عين المكان متأثراً بإصاباته.

وتم إسعاف وإجلاء المصابين وتحويلهما إلى مستشفى محمد بوضياف بغليزان.