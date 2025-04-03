غليزان.. وفاة خمسيني في حادث مرور وسط المدينة

لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس، عند مخرج النفق بحي “ديانسي” طوب (بلدية غليزان).

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية لولاية غليزان لأجل حادث مرور خطير، تمثل في انحراف دراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة، البالغ من العمر حوالي 53 سنة، بجروح بليغة على مستوى الرأس.

تم تحويل المصاب إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بغليزان. ورغم التدخل الطبي إلا ان الضحية توفي متأثرًا بإصاباته البليغة.