غليزان.. 7 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات

تدخّلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مازونة مدعومة بوحدة سيدي محمد بن علي، مساء اليوم الجمعة، من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات، على مستوى الطريق الوطني رقم 90 منطقة لحقاف دائرة مازونة.

أسفر الحادث عن 7 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 58 سنة.

إذ تمكنت النجدة المتدخلة من تحرير ضحية كانت محصورة في سيارة. مع إسعاف و إجلاء باقي المصابين نحو مستشفى أحمد بن حتشي مازونة.