غليزان .. حجز مايقارب 1.5 قنطار من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك

خلال عملية الرقابة و التفتيش التي قام بها اعوان حماية المستهلك و قمع الغش التابعين لمقر المديرية بتاريخ 23فيفري 2025 في اطار الفرقة المشتركة تجارة-بيطرة و مكتب حفظ الصحة البلدي لبلدية غليزان تم من خلالها حجز و اتلاف كمية معتبرة من مادة لحمية (دجاج،اجنحة دجاج و داند و هيكل الدجاج )غير صالحة للاستهلاك و المقدرة ب 122 كغ مع تسجيل مخالفات متعلقة بعدم احترام شروط النظافة و النظافة الصحية المطلوب عند عرض المواد الغذائية للاستهلاك تم استدعاء المخالفين لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.