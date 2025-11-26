غموري وهنيان على موعد مع التاريخ في منافسات الرياضات القتالية

يستعد المقاتلان الجزائريان يانيس غموري وكريم هنيان، لدخول تاريخ دوري المقاتلين المحترفين لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا.

إذ يخوضان نزالًا حاسمًا خلال شهر ديسمبر المقبل، سعيًا للتتويج بلقبين سيشكّلان إنجازا غير مسبوق للرياضات القتالية الجزائرية.

ويخوض غموري، بطل فرنسا السابق في الكي-وان، وأحد أبرز المقاتلين الجزائريين، نزالًا يوم الخامس من ديسمبر بمدينة الخبر السعودية. ضمن نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويطمح غموري لانتزاع اللقب أمام منافسه المصري إسلام رضا، بعد فترة استعداد مكثفة أكد أنها كانت الأفضل في مسيرته.

أما كريم هنيان، فيتوجه إلى بنين للمنافسة في نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لإفريقيا يوم العشرين من ديسمبر، حيث سيواجه المقاتل الجنوب إفريقي نكوسي نديبيلي. وأكد هنيان جاهزيته الكاملة وطموحه لرفع العلم الوطني والتأهل لاحقا للدوري العالمي.

وسيشكل الفوز باللقبين خطوة مهمة لرفع مكانة الجزائر في الفنون القتالية المختلطة، ويفتح الباب أمام تنظيم بطولات كبرى محليا، خاصة مع تزايد شعبية هذه الرياضة في المنطقة.

وتترقب الجماهير الجزائرية والعربية نزالات ديسمبر بشغف، أملا في رؤية غموري وهنيان يحققان إنجازا تاريخيا يرسخ حضور الجزائر في الساحة القتالية الدولية.