غناء واختلاط بين الذكور والإناث داخل مساجد مصر في صلاة العيد

أثارت صور صلاة العيد في الكثير من مساجد مصر، حالة من الجدل، بعد رصد مظاهر اختلاط بين الجنسين وسط المصلين.

وأظهرت صور متداولة على عدة مواقع إخبارية مصرية، اختلاطا بين الذكور والإناث، داخل مساجد مصرية، خلال صلاة العيد.

وقد صاحبت تلك المشاهد والصور موجة انتقاد ممزوجة بالسخرية.

ونقل موقع “مصراوي” عن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قوله أن الاختلاط يدل على عدم فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال المتحدث، أن دار الإفتاء نبّهت أكثر من مرة على حرمة اختلاط النّساء بالرّجال في صلاة العيد، مضيفا أن الاختلاط في الصّلاة يبطلها.

فيديو لفتاة تغني أثناء الصلاة يصنع موجة غضب في مصر

من جانب آخر، أثار مقطع فيديو لفتاة كانت تغني أثناء أداء صلاة العيد سخطا كبيرا في مصر.

وتظهر اللقطات المصورة فتاة وهي تغني على تطبيق “تيك توك”، فيما ظهرت في خلفية اللقطات جموع من المصلين الذين اصطفوا في صفوف أثناء إقامتهم لصلاة العيد.