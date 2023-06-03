غناء ورقص.. شاهد فنان لبناني يُحيي حفل طلاق!

قام الفنان اللبناني ماهر جاه، بإحياء حفل طلاق لعائلة لبنانية قررت أن تحتفل بانفصال ابنتهم، في سابقة من نوعها في البلد العربي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على تويتر مقطع فيديو للعائلة وهي تحتفل بالطلاق وسط أجواء من الفرح والرقص والغناء.

وحرص الحضور على الاحتفال بطريقة مختلفة حيث قررت العائلة أن تقيم الأفراح وترقص على أغانى الفنان ماهر جاه بدلا من أن تقيم الأحزان.

ويعد الفنان ماهر جاه أحد المطربين الذين قدموا عديد من الأعمال الغنائية المميزة والتى تلقى اعجاب جمهوره.