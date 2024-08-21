غناوي: “سنعمل المستحيل للتتويج بلقب أو اثنين في الموسم الجديد”

تحدث لاعب اتحاد العاصمة، غيلاس غناوي، عن سير التحضيرات الصيفية لفريقه، كما كشف عن طموحاتهم للموسم الجديد.

وصرّح غناوي، للصفحة الرسمية للاتحاد على “فايس بوك”: “التحضيرات تسير على أفضل ما يرام وكل الإمكانيات متوفرة”.

كما أضاف: “نعمل بجهد لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا التربص، وضمان جاهزيتنا التامة لأول مباراة لنا في المنافسة الإفريقية”.

وأردف: “نتدرب بمعدل حصتين يومين تحت إشراف الطاقم الفني، وكل اللاعبين جد متحمسين، وهناك انسجام جيد بين الجميع”.

وبخصوص اندماجه في الفريق، قال غناوي: “حظيت باستقبال جيد من إدارة الفريق، واللاعبين القدامى، ولم أواجه أي مشكل في التأقلم مع المجموعة”.

وختم غيلاس غناوي، تصريحاته، بكشف أهدافهم في الموسم الجديد، مؤكدا: “سنعمل المستحيل من أجل التتويج بلقب أو اثنين في الموسم الجديد”.