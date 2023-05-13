إعــــلانات
الرياضة

غندوز يهدي الجزائر “البرونزية” في مونديال المياه المسطحة لذوي الاحتياجات الخاصة

بقلم محمد.ل
غندوز يهدي الجزائر “البرونزية” في مونديال المياه المسطحة لذوي الاحتياجات الخاصة
  • 110
  • 0

أهدى ابراهيم غندوز، الجزائر أول ميدالية في كأس العالم 2023 بالمياه المسطحة لذوي الاحتياجات الخاصة، المقامة حاليا بمدينة “شيقد” المجرية.

واحتل البطل الجزائري، غندور المركز الثالث في نهائي “أ” لسباق 200 متر – KL3، أمس الجمعة. ليتوج بالبرونزية. ويحقق انجازا تاريخيا لـ”الكانوي-كاياك” الجزائري.

بينما عادت الميدالية الذهبية للبريطاني جوناتون يونغ (41:17)، فيما احتل الأسترالي ديلان ليتليهالس، الوصافة (41:43)، متقدما بفارق بسيط عن غندوز (41:92).

رابط دائم : https://nhar.tv/V5UKU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر