غنية إيداليا تكشف أهم البرامج التي إستفادت منها ولاية بشار سنة 2018

كشفت وزيرة التضامن الوطني، غنية إيداليا، اليوم السبت، من خلال زيارتها لولاية بشار، عنما إستفادته الولاية من برامج وتدعيمات خلال السنة الماضية.

وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لبرنامج التشغيل والإدماج وبرامج ما قبل التشغيل “ADS”، إستفادت الولاية من 5755 منصب شغل على شطرين بغلاف مالي يفوق 442 مليون دج.

بالإضافة إلى 166 منصب DIP بغلاف مالي إجمالي يفوق 20 مليون دج.

أما بخصوص برنامج TUP-HIMO، أوضحت الوزيرة من خلال صفحتها، إستفادت الولاية من 23 مشروع في سنة 2018 بغلاف مالي يفوق 38 مليون دج.

أما بالنسبة لبرنامج التنمية الجماعية DEV-COM ADS عدم تسجيل أي مشروع خلال سنة 2018.

وقالت إننا نعكف حاليا على وضع برنامج خاص لسنة 2019 موجه لـ7 بلديات حدودية ، وذلك وفق الإحتياجات المعبرعنها في الولاية.

كما كشفـت أنه إستفاد من منحة جزافية للتضامن AFS 10380 مستفيد بغلاف مالي إجمالي يفوق 514 مليون دج.

وبالنسبة لجهاز القرض المصغر ANGEM، فقد إستفادت من 700 قرض مصغر بغلاف مالي يقدر بـ 143 مليون دج.

بالإضافة إلى تكوين 400 شاب من حاملي المشاريع بغلاف مالي قدر بـ 160 ألف دج.