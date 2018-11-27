غنية الدالية : أكثر من 2400 طفل معاق بسبب زواج الأقارب

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنه تم إحصاء2403 طفل معاق ينحدرون من زواج الأقارب.

وأوضحت الدالية خلال لقاء حول زواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة، ان دراسة شملت 24 ولاية أحصت 9.131 طفل مصابون بمختلف الاعاقات.

من بينهم 2.403 طفل ينحدرون من زواج الأقارب وأغلبهم مصابون بإعاقات ثقيلة مثل التخلف الذهني.

مضيفة أن زواج الأقارب من الأنواع الأكثر انتشارا في الجزائر في سنوات مضت خاصة في المناطق الريفية لعدة أسباب.

كما أن نسبة زواج الأقارب فاقت 33 بالمائة لترتفع سنة 2007 الى 38 بالمائة، أي أن واحد من أصل ثلاثة جزائريين يتزوجون من الأقارب.