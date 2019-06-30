غنية الدالية: “بوهدمة” لمن يسيء للمسنين في دور العجزة..!

غنية الدالية: كشفت عن وجود بعض القضايا على مستوى العدالة تخض المساس بهذه الشريحة

تسجيل بعض التصرفات المسيئة للمسنين بدور العجزة حالات شاذة واستثنائية

توعّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بمعاقبة كل من يسيء للمسنين بدور العجزة.

مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة وصلت في بعض الحالات إلى المتابعة القضائية ضد مرتكبي هذه التصرفات.

وأوضحت الدالية خلال حفل نظم بمناسبة انطلاق الإقامة التضامنية لصالح قرابة تسعين طفلا بالمركز النفسي

البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببولوغين، أول أمس، أن تسجيل بعض التصرفات المسيئة للمسنين بدور العجزة

تعد حالات شاذة واستثنائية، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات العقابية ضد مرتكبي مثل هذه التصرفات التي يمكن

تسجيلها حتى في الوسط العائلي «غير أن عدسات وسائل الإعلام لا تصل إليها».

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة عزم مصالحها على محاربة هذه التصرفات، مشيرة إلى وجود بعض القضايا

على مستوى العدالة تخض المساس بهذه الشريحة الاجتماعية «المسنين بدور العجزة» التي يكن لها الجميع الاحترام والتقدير.

وبالمقابل، أكدت الوزيرة على ضرورة عدم إنكار الجهود التي يبذلها إطارات الوزارة ومختلف الموظفين المعنيين برعاية

المسنين بدور العجزة، داعية بالمناسبة وسائل الإعلام إلى عدم التركيز في التغطية الإعلامية على الجوانب السلبية فقط، خاصة في ظل وجود جوانب إيجابية تستحق التشجيع.

للإشارة، يستفيد زهاء 14 ألف طفل معوز من 48 ولاية من إقامات تضامنية على مستوى الولايات

الساحلية خلال موسم الاصطياف 2019، من بينهم 9600 طفل من ولايات الجنوب والهضاب العليا والولايات الداخلية،

وكذا 4400 طفل قاطن بالولايات الساحلية، حيث سيتم استقبال هؤلاء الأطفال عبر33 مركزا موزعا على 14

ولاية ساحلية في 3 دورات، وذلك من 25 جوان إلى غاية 10 أوت القادم.