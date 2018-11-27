غنية الدالية تؤكد على ضرورة تقديم شهادة طبية في ملف عقد الزواج

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، على ضرورة تقديم شهادة طبية في ملف عقد الزواج.

وهذا كإجراء وقائي لحماية الأسرة من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة، خاصة زواج الاقارب، وبالتالي الحفاظ على الصحة العمومية.

وأوضحت الدالية خلال لقاء حول زواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة، على أهمية تقديم شهادة طبية في عقد الزواج.

كما دعت مصالح الحالة المدنية في كل البلديات من أجل التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية.

وأضافت الوزيرة أن الدولة إهتمت في سن قوانين تشمل جميع مجالات الحياة وتسهر على تطبيقها وتعديلها كلما اقتضت ذلك مصلحة للفرد والأسرة في تشريعاتها.

مشيرة إلى أن قانون الأسرة تضمن كل التدابير التي من شأنها بناء أسرة مستقرة ومتوازنة، حيث ينص على ضرورة تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر.