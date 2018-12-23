غنية الدالية تشرف على إفتتاح يوم إعلامي للمسنين

تشرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة، غنية الدالية، غدا الإثنين، بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بالعاصمة على إفتتاح يوم إعلامي حول التراتيب الإجتماعية للتكفل بالأشخاص المسنين.

ويحمل الملتقي الإعلامي تحت شعار”معا لضمان شيخوخة آمنة”.

ويهدف هذا الملتقى الإعلامي إلى إبراز جهود الدولة في مجال الحماية الإجتماعية للأشخاص المسنين، والتحسيس بأهمية التراتيب الإجتماعية في تحقيق الإستقلالية والرفاهية للأشخاص المسنين، وتعزيز التلاحم الأسري والتواصل بين الأجيال.

كما سيشهد الملتقى، مشاركة ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، أعضاء اللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين، ومدراء النشاط الإجتماعي للولايات المجاورة، وأساتذة مختصون وممثلو الجمعيات الناشطة في المجال.