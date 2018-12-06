غنية الدالية: تمويل الجمعيات يبقى مرهونا بمدى توفر الموارد المالية

قالت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية ان الوزارة ستواصل تمويل الجمعيات الحقيقية الناشطة على أرض الميدان بناء على المبالغ المالية المتاحة.

وأكدت الدالية بالمدية ان هذا التمويل يبقى مرهونا بمدى توفر الموارد المالية وعلى المشاريع والعمليات التي سيتم تجسيدها على أرض الواقع.

وأضافت الوزيرة أنه تم وضع جهاز تعويضي لدعم ومرافقة الجمعيات النشطة من خلال تمويلها من طرف صندوق التضامن الوطني.

الموجه إلى التكفل باقتناء المعدات الطبية والأجهزة والملحقات و كذا مختلف المنتجات الأخرى لصالح الجمعيات.

مستدلة في ذلك بجمعية “الشفاء” لإعادة التأهيل الوظيفي بالمدية التي زارت مقرها الرئيسي.

والتي استفادت من منحة قدرها 8 ملايين لتجهيز نفسها بمعدات إعادة التأهيل.