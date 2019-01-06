غنية الدالية: “فريق عمل مشترك مع الصحة لمراجعة سلم تقييم درجة الإعاقة”

شكلت كل من وزارتي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الصحة فريق عمل مشترك، لمراجعة السلّم القديم الذي كان معتمدا في تقييم درجة الإعاقة.

وقالت غنية الدالية خلال اجتماع المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، إن مصالحها بالتنسيق مع وزارة الصحة شكلت فريق عمل مشترك لهذا الغرض.

كما أوضحت الدالية بأن السلم القديم كان يعتمد على مرسوم صادر سنة 1967، في تحديد درجة إعاقة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى فريق العمل الذي سيتم تشكيه، سيعمل على وضع سلم يعطي كل معاق حقه من خلال تصنيف درجة وطبيعة الإعاقة التي يعاني منها.

وأكد الدالية بأن الهدف من إعادة التقييم ومراجعة السلم هو، مراجعة نظام المنح أيضا، من خلال إعطاء كل معاق المنحة التي تناسب درجة إعاقته.