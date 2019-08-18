غنية الدالية: “فلسطين في قلوبنا للأبد”

أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أنّ دعم الجزائر دائم وثابت إزاء للقضية الفلسطينية ولنضالات شعبها.

وذلك من أجل استرجاع حريته وحقوقه المهضومة من الإستعمار الصّهيوني الغاشم.

وخلال إشراف الدالية على افتتاح الطبعة الرابعة من المخيم الصيفي الكشفي للأطفال الفلسطينيين المقيمين في

الجزائر، بالمركز النفسي البيداغوجي بالدواودة “ولاية تيبازة”، قالت: “أنّ الجزائر ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة”.

مضيفة، “أنّ القضية الفلسطينية ستظل دوما في قلوب الجزائريين وإلى الأبد”.