غنية الدالية لـ”النهار”: “50 % مــــن الريــــاض تعمــــــل أونــــــوار”      

بعد التحقيق الذي أجرته الوزارة مع المصالح المحلية..

غلق 100 روضة كان بسبب عدم احترام دفتر الشروط

توحيد الدروس لدور الحضانة بداية من شهر سبتمبر

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن إجراءات جديدة بتوحيد الجانب البيداغوجي بالمؤسسات الخاصة.

منها دور الحضانة وروضات الأطفال بداية من الدخول الاجتماعي القادم، مشيرة إلى أن مصالحها قامت بتحقيق

ميداني بالتنسيق مع الجماعات المحلية على روضات الأطفال منها 50 من المائة تنشط بصفة غير قانونية.

أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تصريح خصت به «النهار» على هامش كلمة بمناسبة

اليوم العالمي للطفولة المصادف لـ1 جوان تحت شعار «طفولة آمنة.. مستقبل زاهر»، أن الوزارة قامت،

مؤخرا، بتحقيق على مستوى مؤسسات دور الطفولة بالجزائر العاصمة كشفت نتائجه عن وجود وضعية سيئة،

حيث تم إحصاء 50 ٪ منالرياض تنشط في إطار غير قانوني، مؤكدة أنه تم بالتنسيق مع الجماعات المحلية

غلق 100 روضة كانت تعيش في ظروف جد سئية ولم تحترم دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.

كما كشفت الوزيرة عن إجراءات جديدة تتعلق برياض الأطفال، من بينها توحيد الجانب البيداغوجي بهذه

المؤسسات خاصة منها دور الحضانة وروضات الأطفال بداية من الدخول الاجتماعي القادم، مضيفة أن

أغلب رياض الأطفال بالجزائر تعمل ببرامج مختلفة تتطلب مراقبة ومعرفة نوع الدروس التي يتلاقها الأطفال

بدور الحضانة.

وأشارت الوزيرة إلى أن العاصمة وحدها بها 453 روضة معتمدة من طرف الوزارة تتكفل بـ 50 ألف طفل،

مؤكدة أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في تربية هؤلاء الأطفال ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق

مديري الرياض، بهدف حماية الأطفال.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم فتح تحقيق حول نشاط بعض الجمعيات التي تنشط بطريقة غير قانونية.

وقالت الوزيرة إن مصالحها انتهت من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفولة واستصدار

مرسومين تنفيذين من بين 6 مشاريع مراسيم تنفيذية والمصادقة على مشروع النص يحدد شروط إنشاء مؤسسات

ومراكز استقبال الطفولة بغرض تحقيق التكفل الأنجع على مستوى هذه المؤسسات، وكذا تسهيلا لإجراءات لطالبي

إنشاء هذه المؤسسات.

وأضافت الوزيرة أن مصالحها انتهت من إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال

العائلي للطفولة بالمنزل «الحاضنات والمرافقات»، مشيرة إلى أنه تم تسجيل خلال سنة 2018 والثلاثي الأول

من سنة 2019 استقبال ومعالجة 1041 إخطار وإنجاز 5889 تحقيق اجتماعيمن بينها 1041 بحث اجتماعي

أغلبها عن أطفال في وضعية خطر، مع اتخاذ 428 تدبير اتفاقي لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر.