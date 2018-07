غوارديولا:”أُحب العمل مع اللاعبين المتواضعين والمُحترمين”

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة السيتيزن ضد بايرن ميونيخ الألماني في كأس الأبطال الدولية المُقامة بالولايات المُتحدة الأمريكية.

“شخصية اللاعبين هي أهم شيئ عندي إضافة إلى الجودة التي يمتلكونها.. أحب العمل مع لاعبين مُتواضعين وأكره العمل مع أشخاص غير مُحترمين”.

وأضاف المُشرف على زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز:”إضافة إلى التواضع والإحترام يجب أن يتوفر اللاعب على مهارة كبيرة”.

#PEP: The personality of the players is the most important thing when looking at signings. Of course the quality is important but I love to work with nice people and I hate to work with people who are not respectful. But of course the skill of the players is important. #mancity

