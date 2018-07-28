غوارديولا:”أُحب العمل مع اللاعبين المتواضعين والمُحترمين”

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” أنه يُحب العمل مع لاعبين مُتواضعين ويمتلكون شخصية رائعة.

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة السيتيزن ضد بايرن ميونيخ الألماني في كأس الأبطال الدولية المُقامة بالولايات المُتحدة الأمريكية.

“شخصية اللاعبين هي أهم شيئ عندي إضافة إلى الجودة التي يمتلكونها.. أحب العمل مع لاعبين مُتواضعين وأكره العمل مع أشخاص غير مُحترمين”.

وأضاف المُشرف على زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز:”إضافة إلى التواضع والإحترام يجب أن يتوفر اللاعب على مهارة كبيرة”.