غوارديولا:”اللاعبون الذين شاركوا في المونديال أفضل من محرز”

كشف مُدرب مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، أن، اللاعبين الذين شاركوا في المونديال أفضل حالا من رياض محرز.

حيث قال التقني الإسباني بخصوص الحالة البدنية للنجم الدولي الجزائري الذي لم يُشارك في منافسة كأس العالم قطر 2022.

“اللاعبون الذين شاركوا في كأس العالم في حال أفضل من الذين استمروا هنا، سيرجيو/ إيرلينغ/ رياض/ كول”.

كما أضاف:”هؤلاء يفتقدون بعض الشيء للإيقاع، الآخرين تنافسوا كل يوم في الفترة السابقة ونحن كان لدينا إجازة، لذلك من المهم الحفاظ على الإيقاع”.