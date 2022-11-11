غوارديولا:”تمنيت مُشاركة محرز في مونديال قطر”

عبر المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، عن حسرته لغياب، رياض محرز، عن منافسة كأس العالم 2022 بقطر.

حيث قال، بيب، اليوم الجمعة في الندوة الصحفية التي سبق مواجهة برينتفورد المُقررة غدا السبت في منافسة الدوري الانجليزي الممتاز.

“كنت أفضل ذهاب هالاند لكأس العالم، لكنه لسوء الحظ لم يتأهل.. كنت أفضل أيضًا تأهل رياض (محرز)، لكن هذا هو الوضع”.

ويُذكر أن الخضر فشلوا في بلوغ المحفل العالمي بعد الخسارة أمام الكاميرون في لقاء العودة بـ2-1.