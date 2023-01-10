غوارديولا:”لم أدفع أي باوند مقابل الحصول على محرز”

أثنى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، على التعداد الذي يملكه في فريقه مانشستر سيتي، أبرزهم وجود الدولي الجزائري، رياض محرز.

وصرح غوارديولا على هامش الندوة الصُحفية اليوم الثلاثاء، التي تسبق مواجهة ساوثهامبتون في كأس كاراباو:”بدون اللاعبين قد لا تحقق الفوز، رغم امتلاكك لعدة أفكار”.

وطرح بيب سؤالا لصحفي:”بدون المخالفة التي سجلها محرز هل بإمكانك إخباري عن التأثير الذي لدي في رياض محرز؟”.

وتابع بيب غوارديولا:”لم أدفع أي باوند لجلب محرز للمان سيتي بل الإدارة هي من قامت بالتعاقد معه”.