غوارديولا:”محرز حزين لعدم تأهل الجزائر لمونديال قطر”

أكد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، أن النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، حزين جدا.

التقني الكتالوني قال في تصريحات صُحفية عقب مواجهة السيتي أمام بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز.

“محرز يشعر بالحزن نوعا ما لأنه لم يتأهل مع منتخب بلاده إلى كأس العالم”.

كما أضاف:”لقد قلت له، تُسجل هدف في الدقيقة 118 وتستقبل بعدها هدف في الدقيقة 124 وتتأهل الكاميرون، لا يُمكنك إيجاد تفسيرات لذلك، هذه هي كرة القدم”.

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