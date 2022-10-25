غوارديولا:”محرز شُجاع ولكن لن يكون مُسدد ركلات الجزاء مُستقبلا”

أثنى المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بشجاعة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

وذلك عقب تضييعه ركلة جزاء اليوم الثلاثاء أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

حيث قال، بيب:”أنا أعلم أن تسديد ركلات الجزاء مسؤولية كبيرة ولكن ضيعنا العديد منها في دوري الأبطال، هذا كثير وغير مقبول، لذا يجب علينا تصحيح الأمر”.

كما أضاف:”محرز شجاع لكن يُمكنه أن يأخذ استراحة من تنفيذ ركلات الجزاء الآن”.