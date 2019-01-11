غوارديولا:”محرز ليس لاعب 6 أشهر فقط !!”

كشف المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” أنه لن يقوم بأي إستقدامات في هذا الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال “بيب” اليوم الجمعة خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل مواجهة “السيتيزن” ضد “ولفرهامبتون”:”الأندية الكبيرة لا تشتري لاعبين لمدة ستة أشهر”.

وأضاف التقني الكاتلوني:”إذا لم يكن لديك إصابات وسعيد بقائمتك، فالأمر يسير بشكل جيد، سنلعب باللاعبين الذين بدأنا معهم الموسم”.

وبهذا يؤكد “بيب” مرة آخرى رضاه عن نجم الخضر وسيواصل الإعتماد عليه في التحديات القادمة التي تنتظر الفريق الأزرق السماوي.