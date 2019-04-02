“غوارديولا”:”محرز مُتحمس للتألق في الأسابيع القادمة”

وقال “بيب” أمسية اليوم الثلاثاء في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة “كارديف سيتي” المقررة سهرة الأربعاء.

“الكل متحمس بخصوص الأسابيع القادمة، لكننا نعرف أننا قد نخسر كل شيء.. إنه أمر رائع أن نحظى بهذه الفرصة، أن نكون في هذا المكان”.

وتبدو حظوظ النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” كبيرة للمشاركة كأساسي في مواجهة “كارديف سيتي”.

جوارديولا 💬 الكل متحمس بخصوص الأسابيع القادمة، لكننا نعرف أننا قد نخسر كل شيء.

إنه أمر رائع أن نحظى بهذه الفرصة، أن نكون في هذا المكان.

التغلب على كارديف هو هدفنا الأساسي، ثم بعدها سنذهب إلى ويمبلي، سنحاول الفوز ببطولة لم يسبق لي وأن حققتها.#السيتي_كارديف#السيتي

— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 2, 2019