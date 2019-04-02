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“غوارديولا”:”محرز مُتحمس للتألق في الأسابيع القادمة”

الرياضة
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“غوارديولا”:”محرز مُتحمس للتألق في الأسابيع القادمة” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” أن جميع لاعبيه مُتحمسون للتألق في الأسابيع القادمة.

وقال “بيب” أمسية اليوم الثلاثاء في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة “كارديف سيتي” المقررة سهرة الأربعاء.

“الكل متحمس بخصوص الأسابيع القادمة، لكننا نعرف أننا قد نخسر كل شيء.. إنه أمر رائع أن نحظى بهذه الفرصة، أن نكون في هذا المكان”.

وتبدو حظوظ النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” كبيرة للمشاركة كأساسي في مواجهة “كارديف سيتي”.


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