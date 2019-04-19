“غوارديولا”:”مُشاركة محرز تتضح سهرة اليوم أو صباح السبت”

الرياضة
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“غوارديولا”:”مُشاركة محرز تتضح سهرة اليوم أو صباح السبت” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” أن التشكيلة الأساسية التي ستواجه “توتنهام” تتضح سهرة اليوم أو صبيحة السبت بالنسبة إليه.

وقال “غوارديولا” في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة المقررة لحساب الدوري الإنجليزي غدا السبت.

“الفريقان سيهاجمان بإعتقادي، سنهاجم مرة أخرى، سنرى اليوم درجة الإستشفاء التي وصل لها الفريق، وكذلك الحالة البدنية والذهنية، سأقوم باختياراتي للمباراة مساء اليوم أو صباح الغد”.

ويملك النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” حظوظا كبيرة للمشاركة كأساسي في موقعة الغد بعد غيابه عن مباراة “الأربعاء”.


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