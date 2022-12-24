غوارديولا:”هذا اللاعب لن يستطيع اللعب بسبب وزنه الزائد”

وجّه مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، انتقادات حادة للاعبيه، مع استئناف المنافسات الرسمية، بعد نهاية المونديال.

وبرر غوارديولا عدم اعتماده على اللاعب كالفن فيلبس، في مواجهة ليفربول الأخيرة، في أحدث تصريحاته الإعلامية بالقول: “إنه ليس مصابًا”.

وأضاف بيب: “فيلبس وصل إلى هنا وهو يعاني من زيادة الوزن ولا أعرف لماذا، لم يصل في حالة جيدة ويجب عليه القيام بتدريبات إضافية”.

وأوضح غوارديولا: “لا يمكنه اللعب بهذه الحالة البدنية، إلا عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا بحاجة إليه، وستكون هناك محادثة خاصة معه قريبًا”.