غوارديولا:”هذا هو الفرق بين محرز وبيرناردو وستيرلينغ”

تحدث “بيب غوارديولا” عن الفرق بين رياض محرز وبعض لاعبي مانشستر سيتي على غرار بيرناردو سيلفا ورحيم ستيرلينغ.

المدرب الاسباني للسيتي قال اليوم الثلاثاء في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

“بعض اللاعبين يُمكنهم القيام بالتحولات، بيرناردو سيلفا قادر على قطع مسافة 30-40 متر بالكرة”.

كما أضاف:”ليروى ساني كان يُمكنه فعل ذلك أيضا عندما كان معنا، ستيرلينغ أيضا، لكن رياض محرز لا يُمكنه فعل ذلك”.