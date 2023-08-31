غوارديولا أفضل مدرب وهالاند يتوج بجائزة أحسن لاعب في أوروبا

اختير المدرب الاسباني بيب غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2022/2023 خلال قرعة رابطة أبطال أوروبا التي جرت اليوم الخميس.

وجاء هذا الاختيار بفضل الناجح المبهر الذي حققه الموسم الماضي رفقة فريقه مانشستر سيتي أبرزه التتويج بالطبعة الماضية.

كما أختير مهاجم مانشستر سيتي إيريك هالاند أفضل لاعب في أوروبا، فيما فاز النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه بجائزة رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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