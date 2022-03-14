غوارديولا: أنا محظوظ بوجود محرز !

أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إعجابه بطريقة محرز في التعامل مع ضغط المباريات الكبيرة، ما جعله متميزا عن بقية اللاعبين.

وفي تصريح لموقع مانشستر سيتي، اعترف المدرب غوارديولا بأنه متطلب جدا مع الجناح الجزائري، كونه حاسم في المواعيد المهمة. فبعد تألق محرز في نهاية الموسم الماضي. بتسجيله ضد دورتموند والبياسجي مكّن السيتي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما قال بيب غوارديولا: “إنها موهبة يصعب العثور عليها، نكافح معًا لأنني أعرف الجودة التي يتمتع بها وهو لاعب يتعامل مع الضغط”.

وأضاف مدرب برشلونة السابق: “محرز يحب اللعب في أصعب المراحل، ويقرأ المباراة بشكل مثالي من الصعب العثور على لاعبين مثله”.

الجدير بالذكر، أن صاحب القميص 26 سجل 6 مرات في دوري أبطال أوروبا وهدفين في داربي مانشيستر الأخير.

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