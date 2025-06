غوارديولا: “الجحيم الذي يعيشه أطفال غزة مؤلم للغاية”

أعرب مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، عن حزنه الشديد، اتجاه ما وصفه بـ “الجحيم اليومي” الذي يعيشه سكان قطاع غزة، ولاسيما الأطفال، جراء العدوان الصهيوني.

وفي خطاب مؤثر، خلال “الدكتوراه الفخرية” من جامعة مانشستر أمس الاثنين، قال غوارديولا: “إنه لأمر مؤلم للغاية ما نراه في غزة. يؤلمني في جسدي كله.”

وواصل التقني الاسباني: “دعوني أكون واضحًا، الأمر لا يتعلق بالأيديولوجيا.. لا يتعلق بأنني على حق أو أنكم على خطأ، الأمر ببساطة يتعلق بحب الحياة، وبالاعتناء بجارك”.

مضيفا: “ربما نعتقد أن أولادًا في سن الرابعة يُقتلون من الجوع، أو لأنهم في مستشفيات لم تعد مستشفيات، ليس من شأننا. ولكن احذروا القادم سيكون من نصيبنا. الأطفال في سن الرابعة والخامسة الذين سيكونون التالين هم أطفالنا”.

قبل أن يستدرك غوارديولا: “عندما أنظر إلى أطفالي ماريا، ماريو، وفالنتينا. كل صباح منذ بدء هذا الكابوس في غزة، ينتابني الخوف.. قد تبدو هذه الصور بعيدة عن مكاننا، لكن الواقع مختلف”.

⚡️JUST IN:

Pep Guardiola, while receiving an honorary degree from the University of Manchester, gave a powerful speech about Gaza:

“It is so painful what we see in Gaza, it hurts all my body…it is not about ideology but the love of life…It is about refusing to be silent or… pic.twitter.com/s4w9ht8yhK

— Suppressed News. (@SuppressedNws) June 9, 2025