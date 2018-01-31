عاجل

غوارديولا: “المفاوضات تكون معقّدة عندما لا يملك اللاعب شرطا جزائيا” !

الرياضة
  • -
  • 1
غوارديولا: “المفاوضات تكون معقّدة عندما لا يملك اللاعب شرطا جزائيا” !
بقلم أمير بهلول

ألمح المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” عن الخطأ الكبير الذي وقع فيه رياض محرز ومناجيره عند تجديد عقده مع نادي “ليستر سيتي”، أين لم يضع بندا يسمح له بالرحيل.

حيث أن إدارة “ليستر” كانت ذكية ولم تضع الشرط الجزائي في عقد محرز لكي تتحكم في الصفقة بأفضل صورة ممكنة.

وصرح “بيب غوارديولا” قائلا: “التعاقد مع لابورت كان سهلا نوعا ما لأنه يملك الشرط الجزائي فتم دفعه وانتهى الأمر”.

وتابع: “عندما تكون هناك مفاوضات بعض الأندية تماطل وترفض تسريح اللاعبين”.

وختم كلامه: “الأمور دائما ما تكون معقّدة في حالات مثل هذه”.

طالع أيضا

التعليقات (1)

  • Ali Tekkouk

    Très bonne application merci pour tous

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital