ألمح المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” عن الخطأ الكبير الذي وقع فيه رياض محرز ومناجيره عند تجديد عقده مع نادي “ليستر سيتي”، أين لم يضع بندا يسمح له بالرحيل.

حيث أن إدارة “ليستر” كانت ذكية ولم تضع الشرط الجزائي في عقد محرز لكي تتحكم في الصفقة بأفضل صورة ممكنة.

وصرح “بيب غوارديولا” قائلا: “التعاقد مع لابورت كان سهلا نوعا ما لأنه يملك الشرط الجزائي فتم دفعه وانتهى الأمر”.

وتابع: “عندما تكون هناك مفاوضات بعض الأندية تماطل وترفض تسريح اللاعبين”.

وختم كلامه: “الأمور دائما ما تكون معقّدة في حالات مثل هذه”.