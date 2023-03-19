غوارديولا: “بسبب جوليا روبرتس سأظل فاشلا حتى إذا فزت بالتشامبينزليغ”
اعتبر مدرب مانسيتر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، بأنه يعتبر نفسه فاشلا حتى في حال تتويجه برابطة الأبطال، مرجعا السبب في ذلك للممثلة الأمريكة جوليا روبرتس.
وقال غوارديولا، في ندوة صحفية: “أنا فاشل في دوري أبطال أوروبا، وأي كان ما سيحدث في دور الأبطال لهذا الموسم سأظل فاشلا”.
كما أضاف: “إذا فزت بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وإذا فزت به ثلاثة مرات أخرى سأبقى فاشلا”.
وأوضح مدرب السيتي: “لدي ثلاثة أشخاص في حياتي أعتبرهم مصدر إلهامي، لاعب كرة السلة مايكل جوردان، لاعب الغولف تايغر وودز، والممثلة جوليا روبرتس”.
وأردف: “قبل ثلاثى سنوات جاءت جوليا روبرتس إلى مانشستر، وزارت المان يونايتد، بدلا منا، في فترة كنا فيها أفضل من اليونايتد”.
وختم بيب غوارديولا: “لهذا السبب حتى اذا فزت بدوري أبطال أوروبا، فلن يقارن ذلك بخيبة الأمل التي شعرت بها عند قدوم جوليا روبرتس إلى مانشستر ولم تأتي لرؤيتنا”.