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“غوارديولا”: “تحدثت كثيرا مع محرز بعد وفاة رئيس ليستر”

الرياضة
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“غوارديولا”: “تحدثت كثيرا مع محرز بعد وفاة رئيس ليستر”
بقلم أمير بهلول

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” أنه تحدث كثيرا رفقة الطاقم الفني واللاعبين مع “رياض محرز” بعد أن سمع خبر وفاة رئيس “ليستر ستي”.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: “بطبيعة الحال، الجميع تحدث مع رياض حول هذا الأمر، والجميع سأل عن حالته وعن شعوره”.

وأضاف: “هي خسارة لكل عائلة ليستر سيتي، ومحرز كان ضمن هذه العائلة للعديد من السنوات”.

وتابع:”كان الأمر صعبا على رياض، لكني لم أسأله ان كان يريد اللعب أم لا، لأنني أعرفه جيدا وأعرف أنه يريد اللعب في المباريات الكبيرة”.

وختم كلامه: “قوة شخصيته تسمح له بتجاوز هذا ولعب المباريات، لا يمكن نسيان ما حدث فهذا مستحيل”.


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