غوارديولا: “تشكيلة نهائي دوري الأبطال؟ سأتخذ أصعب قرار مع السيتي” !

كشف “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أن اختيار التشكيلة الأساسية في نهائي دوري الأبطال بعد 10 أيام سيكون أصعب قرار له.

وقال “غوارديولا” في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: ” “أعرف كيف سنلعب أمام تشيلسي، لكن لدي خياران، سنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف: “التشكيلة الأساسية؟ سيكون قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي، لكن عليّ تحليل الخصم وأن أضع التوليفة المناسبة”.

وتابع: “من الصعب في مباراة عادية إخبار اللاعبين بأنهم لن يلعبوا، لذا، هل يمكنك تخيل نهائي دوري أبطال أوروبا؟”.

في حين ختم كلامه: ” على الجميع أن يكونوا مستعدين لأنه في النهاية يمكن أن تتغير أشياء كثيرة أو تحدث”.