غوارديولا: “تشكيلة نهائي دوري الأبطال؟ سأتخذ أصعب قرار مع السيتي” !

الرياضة
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غوارديولا: “تشكيلة نهائي دوري الأبطال؟ سأتخذ أصعب قرار مع السيتي” !
بقلم أمير بهلول

كشف “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أن اختيار التشكيلة الأساسية في نهائي دوري الأبطال بعد 10 أيام سيكون أصعب قرار له.

وقال “غوارديولا” في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق: ” “أعرف كيف سنلعب أمام تشيلسي، لكن لدي خياران، سنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف: “التشكيلة الأساسية؟ سيكون قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي، لكن عليّ تحليل الخصم وأن أضع التوليفة المناسبة”.

وتابع: “من الصعب في مباراة عادية إخبار اللاعبين بأنهم لن يلعبوا، لذا، هل يمكنك تخيل نهائي دوري أبطال أوروبا؟”.

في حين ختم كلامه: ” على الجميع أن يكونوا مستعدين لأنه في النهاية يمكن أن تتغير أشياء كثيرة أو تحدث”.


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