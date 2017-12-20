غوارديولا: “دائما مايكون الأمر صعبا عند مواجهة محرز” !

الرياضة
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غوارديولا: “دائما مايكون الأمر صعبا عند مواجهة محرز” !
بقلم أمير بهلول

مرة أخرى أشاد “بيب غوارديولا”، مدرب مانشستر سيتي باللاعب الجزائري، رياض محرز  بعد مباراة أمس ضد ليستر سيتي لحساب ربع نهائي كأس الرابطة.

وكان محرز قد أخفق في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة لفريقه، ليتأهل بذلك السيتي للدور النصف نهائي.

وقال غوارديولا: “كانت مباراة صعبة على الطرفين، عدلوا النتيجة في آخر دقيقة كان يمكن أن يفقد اللاعبون ثقتهم”.

وأضاف: “في الأشواط الإضافية كنا نود تسجيل الهدف، لأنه ليس من السهل مواجهة محرز وفاردي”

وختم كلامه: “كانت الأمور صعبة مع محرز وفاردي وغراي في آخر الدقائق”.

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