غوارديولا: “سأريح بعض نجوم الفريق أمام تشيلسي لهذا السبب” !

لمّح بيب غوارديولا، لإمكانية عدم الإعتماد على نجوم الفريق ومن بينهم رياض محرز أمام “تشيلسي” في مباراة اليوم لحساب الجولة الـ31 من دوري الإنجليزي.

وصرّح “غوارديولا” قائلا: “سأكون صريحا معكم، مباراتنا أمام نيوكاستل يوم الأحد في كأس الإتحاد الإنجليزي أهم من مواجهتنا لتشيلسي”.

وأضاف: “لكن علينا أن نتأقلم مع هذه الوضعية، سأريح بعض اللاعبين بطبيعة الحال مثلما حدث في المباراة الماضية، وذلك تحسبا لمواجهة نيوكاستل”.

يذكر أنه في حالة خسارة “مانشستر سيتي” سهرة اليوم أمام “البلوز”، فإن ليفربول سيتوّج رسميا بلقب البطولة الغائب عن خزائن النادي منذ 30 سنة.