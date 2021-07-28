غوارديولا: “سأعتمد على محرز ولاعبي الشباب أمام ليستر” !

في قرار مفاجئ وجريء أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي“، أنه سيعتمد على لاعبي الفريق الأول الذين كانوا حاضرين منذ بداية التحضيرات بالإضافة إلى لاعبي الشباب في مباراة الفريق أمام “ليستر سيتي” في كأس الدرع الخيرية.

وصرح “غوارديولا” قائلا: “مباراة ليستر سيتي ستكون بعد 10 أيام، لا أعتقد أن لاعبي الفريق الأول سيكونون جاهزين، لكني سأعتمد على اللاعبين الذين كانوا منذ اليوم الأول بالإضافة إلى لاعبي الشباب”.

يذكر أن “محرز” كان حاضرا منذ بداية التحضيرات الموسمية مع “مانشستر سيتي”، ومكانته كأساسي في مباراة الدرع الخيرية لا نقاش فيها.