“غوارديولا” سيتحدث مع محرز ويُعول عليه لحسم “الداربي”

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” صعوبة مواجهة مانشستر يونايتد في الداربي المٌقرر يوم الأحد.

وتحدث أمسية اليوم الجمعة “بيب” عن اللقاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز التدريبي للسيتيزن.

وقال “بيب”:إنها مباراة صعبة خاصة وأنها تجمعنا بفريق يُعتبر الأفضل في إنجلترا على مر التاريخ رفقة ليفربول.. غدا السبت سنتحدث مع زملاء محرز وسنقول لهم مايجب فعله للفوز بالداربي”.

وسيواصل “غوارديولا” بنسبة كبيرة إعتماده على النجم الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية بعد تألقه ضد شاختار.