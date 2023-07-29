غوارديولا: “علاقتي جد مميزة مع محرز ومهاراته خارقة”

أثنى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على نجمه السابق الدولي الجزائري رياض محرز، كاشفا العلاقة التي كانت تربطهما.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، عبر “تويتر” تصريحات غوارديولا، أين قال: “كانت لدي علاقة خاصة مع محرز، كانت علاقتنا باحترام لا يصدق”.

كما أضاف: “إنه أحد اللاعبين الذين رأيتهم في مسيرتي والذين استمتعوا بلعب كرة القدم، كان يحب اللعب اليوم وغدًا، يملك مهارات وقدرات فنية لا تصدق”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب السيتي، بيب غواردولا، بعد ترسيم رياض محرز، انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي.